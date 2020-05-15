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Espreso.tvОбществоПосол США в ОБСЕ призвал наказать Россию за аннексию Крыма

Посол США в ОБСЕ призвал наказать Россию за аннексию Крыма

Международное сообщество должно привлечь Россию к ответственности за действия, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, и за ее злоупотребления в Восточной Украине и аннексированном Крыму

Об этом заявил посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Джеймс Гилмор, сообщает Украинская служба Голоса Америки.

"В условиях возражений, отвлекающих маневров и дезинформации со стороны России, на тех из нас, кто действительно верит в принципы Хельсинкского заключительного акта и обязательства ОБСЕ, лежит коллективная ответственность", - заявил дипломат 14 мая с обращении к постоянному совету ОБСЕ.

Гилмор также вспомнил о депортации 200 тысяч крымских татар с полуострова 18 мая 1944 г., указав, что 76 лет после тех событий "жестокие репрессии со стороны России против оппонентов оккупации заставили десятки тысяч крымчан бежать с полуострова".

Как отметил дипломат, "многие крымские татары принудительно перемещаются со своей родины второй раз в течение жизни".

"Санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - подчеркнул Гилмор.

Ранее он высказывался о том, что аннексированный Крым страдает от пандемии COVID-19, но из-за запугивания России отсутствует реальная картина об эпидситуации на полуострове.

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