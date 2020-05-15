Полиция открыла дело из-за вспышки COVID-19 в киевском доме-интернате для девушек

15 мая, 2020, 19:43

Правоохранители начали уголовное производство по факту заражения коронавирусом воспитанников и персонала Дарницкого дома-интерната в Киеве

Об этом сообщат пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook .

"Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по факту заболевания коронавирусом у воспитанников и персонала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в управление полиции поступило сообщение о том, что в доме-интернате на улице елочных после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевания коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения.

Собранные материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

На месте происшествия правоохранители обеспечивают охрану заведения и контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований.

Напомним, 15 мая в Дарницком доме-интернате для девушек подтвердили заболевание коронавирус у 81 человека.

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