Полиция открыла дело из-за вспышки COVID-19 в киевском доме-интернате для девушек
Об этом сообщат пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook .
"Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по факту заболевания коронавирусом у воспитанников и персонала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в управление полиции поступило сообщение о том, что в доме-интернате на улице елочных после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевания коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения.
Собранные материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса.
На месте происшествия правоохранители обеспечивают охрану заведения и контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований.
- Напомним, 15 мая в Дарницком доме-интернате для девушек подтвердили заболевание коронавирус у 81 человека.
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