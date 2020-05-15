 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПетр Порошенко и руководительница американской Миссии Кристина Квин обсудили проблемы выборочного правосудия и политических преследований в Украине

Петр Порошенко и руководительница американской Миссии Кристина Квин обсудили проблемы выборочного правосудия и политических преследований в Украине

Глава "Европейской Солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с Временным поверенным США в Украине Кристиной Квин

Петр Порошенко выразил благодарность американской стороне за надежную и действенную поддержку Украины в отстаивании суверенитета и территориальной целостности, а также в деле борьбы с пандемией коронавируса, об этом пишет сайт партии "ЕС".

Стороны обменялись мнениями по вопросу противодействия продолжающейся агрессии России против Украины и подчеркнули важность консолидации международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Петр Порошенко отметил ведущую роль США в укреплении международного режима санкций против России и недопущении международной реабилитации Кремля. Он подчеркнул важность продолжения курса Украины на европейскую интеграцию, недопущение пауз в движении к членству в НАТО.

Отдельно была отмечена необходимость обеспечения необратимости и устойчивости внутренних реформ, в частности в налоговой и таможенной сферах, в области государственных закупок.

Подчеркивалась важность обеспечения верховенства права и справедливого правосудия, недопущения эрозии независимости Нацбанка Украины.

Глава "Европейской Солидарности" выступил в поддержку предоставления Украине кредитных гарантий со стороны США как весомого инструмента обеспечения макрофинансовой стабильности государства.

Петр Порошенко выразил обеспокоенность монополизацией влияния власти в рамках Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, что подрывает ее независимость, а также продолжающимся политическим давлением на отдельные украинские телеканалы.

Особое внимание было обращено на крайне опасную и тревожную тенденцию возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований, а также использование правоохранительных органов для преследования демократической оппозиции.

Петр Порошенко поприветствовал номинирование генерал-лейтенанта Кита Дейтона на должность посла США в Украине и выразил надежду на твердую солидарность с Украиной на основе двухпартийной поддержки США.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 мая, 2020 пятница

больше новостей

15 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать