Петр Порошенко и руководительница американской Миссии Кристина Квин обсудили проблемы выборочного правосудия и политических преследований в Украине

15 мая, 2020, 18:47

Петр Порошенко выразил благодарность американской стороне за надежную и действенную поддержку Украины в отстаивании суверенитета и территориальной целостности, а также в деле борьбы с пандемией коронавируса, об этом пишет сайт партии "ЕС".

Стороны обменялись мнениями по вопросу противодействия продолжающейся агрессии России против Украины и подчеркнули важность консолидации международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Петр Порошенко отметил ведущую роль США в укреплении международного режима санкций против России и недопущении международной реабилитации Кремля. Он подчеркнул важность продолжения курса Украины на европейскую интеграцию, недопущение пауз в движении к членству в НАТО.

Отдельно была отмечена необходимость обеспечения необратимости и устойчивости внутренних реформ, в частности в налоговой и таможенной сферах, в области государственных закупок.

Подчеркивалась важность обеспечения верховенства права и справедливого правосудия, недопущения эрозии независимости Нацбанка Украины.

Глава "Европейской Солидарности" выступил в поддержку предоставления Украине кредитных гарантий со стороны США как весомого инструмента обеспечения макрофинансовой стабильности государства.

Петр Порошенко выразил обеспокоенность монополизацией влияния власти в рамках Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, что подрывает ее независимость, а также продолжающимся политическим давлением на отдельные украинские телеканалы.

Особое внимание было обращено на крайне опасную и тревожную тенденцию возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований, а также использование правоохранительных органов для преследования демократической оппозиции.

Петр Порошенко поприветствовал номинирование генерал-лейтенанта Кита Дейтона на должность посла США в Украине и выразил надежду на твердую солидарность с Украиной на основе двухпартийной поддержки США.