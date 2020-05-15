Переговоры "об Украине без Украины" при Зеленском становятся нормой, - Геращенко

15 мая, 2020, 12:39

Зеленский нарушил главный внешнеполитический принцип команды Порошенко - "ничего об Украине без Украины", и теперь вопрос Донбасса обсуждают без нашего участия

Такая ситуация недопустима - заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в эфире программы "Право на власть".

"Я хочу напомнить конституционные полномочия президента Украины - это внешняя политика и Верховный Главнокомандующий. Даже несмотря на ту бешеную критику, которую "1+1" направлял на Порошенко, все признавали, что он был достойным главнокомандующим. Сегодня команда Зеленского перечеркнула ключевое достояние команды Порошенко: ничего об Украине без Украины. Мы за это очень боролись.

Что мы видим сегодня? Трамп обсуждает с Путиным Украину, Путин обсуждает с Макроном, Козак обсуждает с администрацией Меркель ситуацию на Донбассе. Где здесь Украина?" - заметила Геращенко.

"Мне кажется, что это очень опасно в условиях, когда мир накрывает экономический кризис и коронавирус. Нам для того, чтобы оставаться на повестке дня, нужно демонстрировать чрезвычайно активную внешнюю политику", - добавила Ирина Геращенко.

Она в очередной раз подчеркнула, что вина за агрессию на Донбассе лежит на Путине, и Зеленский должен более жестко реагировать на действия страны-агрессора.

"Нужно демонстрировать жесткую политику по отношению к агрессору. Мы забыли о том, что враг на Донбассе продолжает убивать украинских солдат. Согласно справке Минобороны, за год президентства Зеленского на Донбассе были убиты 100 украинских солдат. Мы не поменялись в наших оценках. Путин напал на Украину и продолжает агрессивную политику. Зеленский должен понять, что нельзя так легкомысленно говорить "нужно просто перестать стрелять", и тогда прекратится война. Потому что не Украина ее начинала. Ее начала Российская Федерация ", - отметила Гераще ко.

Ирина Геращенко напомнила, что команда Порошенко сделала значительный вклад в построение системы освобождения заложников и добилась решения Гамбургского морского трибунала по делу моряков, что помогло вернуть их домой.

"Наша команда все, что знала об освобождении заложников, передала Зеленскому, потому что мы хотим в этом успехов. То, что были освобождены десятки украинцев из оккупированной территории и моряков из российских тюрем, в этом была большая заслуга предыдущей власти. Поэому была создана мощная команда, которая представляла украинские интересы в международных судах. Эта команда была сформирована Президентом Порошенко, и собственное решение Гамбургского морского трибунала по морякам, который признал, что это военнопленные, помогло их освободить", - подчеркнула сопредседатель фракции.

Кроме этого, народный депутат обратила внимание на то, что по безопасности и гуманитарному блоку на сегодняшний день не обсуждаются как ключевые приоритеты, так и остановилось обсуждение дорожной карты.

"Меня беспокоит вопрос Минска, что выброшена тема дорожной карты, которая была важна для нашей команды, где четко было определено, что ключевая тема - безопасность. Без безопасности не может быть никаких политических блоков. Что отвергнута тема гуманитарная - без доступа Красного Креста на оккупированные территории, поиска пропавших без вести, без этого нельзя говорить о решении гуманитарных вопросов", - подчеркнула она.

Геращенко отметила, что уже после Нормандской встречи с начала этого года ни разу не была достигнута договоренность о перемирии по всей линии фронта, а интенсивность обстрелов является постоянно высокой.

"При президенте Зеленском впервые в этом году не удалось договориться о перемирии. Перемирие на Донбассе россиянами не соблюдалось ни единого дня, но во время этих перемирий снижалась интенсивность обстрелов, а следовательно, уменьшалось убийство украинских солдат. Ни одно решение последнего саммита в Париже не выполнено. Там было громко объявлено, после того, как посмотрели друг другу в глаза президенты Зеленский и Путин, что до 31 декабря договорятся о дате режима тишины, но его до сих пор нет. В этом виноват Путин. но меня смущает то, что мы перестали об этом говорить", - подчеркнула Ирина Геращенко.