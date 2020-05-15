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Espreso.tvОбществоОмбудсмен по правам ребенка предложил запретить суррогатное материнство

Омбудсмен по правам ребенка предложил запретить суррогатное материнство

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба отмечает, что суррогатное материнство в Украине не урегулировано и нарушает права детей

Об этом он написал в Facebook.

"Коммерциализация и разрешение получать такую "услугу" в Украине способствует бесконтрольной продаже украинских детей за границу. Ситуация с младенцами в гостинице, которая получила огласку, еще раз показывает бесправие детей, рожденных суррогатными матерями. Рождение ребенка вдали от матери является неестественным. Таким образом Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами. И реальное количество таких детей, которых "поставляет" Украина таким образом, мы не знаем", - сказал Кулеба.

Он отметил, что ни одно государство не обязано "обеспечивать" семью ребенком, тем более иностранное. Однако каждый ребенок имеет неотъемлемое право на семью. И в этом контексте опускается понятие "матери", которая родила ребенка, но не является ее генетической матерью.

"Дети, которые сегодня находятся в отеле, фактически имеют биологических матерей, находящихся в Украине. Но при организации процесса суррогатного материнства они пока остались без родителей. Как генетических, так и биологических", - добавил Кулеба.

По его убеждению, суррогатное материнство - это эксплуатация женщин с целью получения дохода частным бизнесом и удовлетворения потребностей взрослых. Но оно нарушают права ребенка.

"Я категорически против коммерческого суррогатного материнства, это объективизация ребенка и позиционирование его как товара", - подчеркнул детский омбудсмен.

Как сообщалось, в столичном отеле из-за карантина находятся 46 детей, рожденных методом суррогатного материнства. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в правоохранительные органы с требованием о немедленном реагировании на ситуацию.

Министерство социальной политики Украины отметило необходимость разработки национальной политики в отношении суррогатного материнства.

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