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Espreso.tvОперація об'єднаних силОккупанты обстреляли позиции ООС вблизи зоны разведения в Золотом-4: двое раненых

Оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи зоны разведения в Золотом-4: двое раненых


фото: reuters
15 мая в Орехово российские оккупанты обстреляли позиции украинских военных из гранатометов. Двое украинских военных получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"15 мая, подразделения оккупационных войск РФ, вопреки взятым на себя обязательствам, в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Оккупанты открыли огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия по украинским защитникам вблизи Орехово, в результате чего двое военнослужащих получили осколочные ранения.

Воины оперативно доставлены в лечебное учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь.

 

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