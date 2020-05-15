Оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи зоны разведения в Золотом-4: двое раненых

15 мая, 2020, 16:48

15 мая в Орехово российские оккупанты обстреляли позиции украинских военных из гранатометов. Двое украинских военных получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"15 мая, подразделения оккупационных войск РФ, вопреки взятым на себя обязательствам, в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Оккупанты открыли огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия по украинским защитникам вблизи Орехово, в результате чего двое военнослужащих получили осколочные ранения.

Воины оперативно доставлены в лечебное учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb