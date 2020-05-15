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Espreso.tvОбществоНашли инвестора, которому удалось заработать миллионы на обвале цен на нефть

Нашли инвестора, которому удалось заработать миллионы на обвале цен на нефть


фото: reuters
Британский трейдер сумел заработать более $9 млн, когда котировки WTI ушли в минус

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

Речь идет о нефтеторговой компании из Лондона BB Energy. 20 апреля, в день обвала цен в отрицательные значения, компания купила 250 тыс. баррелей нефти. При этом другие участники торгов безуспешно пытались избавиться от сырья и готовы были даже заплатить тем, кто заберет у них нефть. К закрытию торгов цена упала до - $37,63 за баррель.

У BB Energy оказалась весомое преимущество перед другими инвесторами - свободные нефтехранилища. В условиях падения спроса на топливо при сохранении объемов добычи многие хранилища оказались переполненными. Майский оборот нефти в мире оценивается в 2,43 млн баррелей - BB Energy забрала себе примерно 10% общего объема. А вместе с нефтью получила и такую же "доплату": чуть больше $36 за каждый баррель, или $9 млн за весь объем.

По данным Bloomberg, BB Energy является семейным торговым домом, который начал свою деятельность еще в 1937 году с торговли зерном и асфальтом в Ливане. Кроме штаб-квартиры в Лондоне у компании есть офис в США. В год она обрабатывает 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов.

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