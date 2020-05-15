Нацбанк разработал приложение для считывания биометрических данных о клиентах банков
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Приложение будет бесплатным и позволит банкам не тратить средства на закупку дорогостоящего оборудования для считывания биометрических паспортов своих клиентов при предоставлении банковских услуг.
"Клиентам, которые имеют биометрические документы, теперь не нужно будет носить с собой бумажную справку о месте регистрации. Также для них открывается доступ к собственным данным, содержащимся в документах: они могут загрузить эту информацию на свой смартфон для дальнейшей пересылки", - пояснили в Нацбанке.
Сейчас приложение для считывания биометрических паспортов работает в пилотном режиме. Скачать его можно в AppStore. Регулятор обещает, что вскоре приложение станет доступным и в Google Play.
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