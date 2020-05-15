 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНацбанк разработал приложение для считывания биометрических данных о клиентах банков

Нацбанк разработал приложение для считывания биометрических данных о клиентах банков

В Национальном банке Украины запустили пилотный вариант мобильного приложения, что позволит банкам считывать информацию с биометрических документов своих клиентов

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Приложение будет бесплатным и позволит банкам не тратить средства на закупку дорогостоящего оборудования для считывания биометрических паспортов своих клиентов при предоставлении банковских услуг.

"Клиентам, которые имеют биометрические документы, теперь не нужно будет носить с собой бумажную справку о месте регистрации. Также для них открывается доступ к собственным данным, содержащимся в документах: они могут загрузить эту информацию на свой смартфон для дальнейшей пересылки", - пояснили в Нацбанке.

Сейчас приложение для считывания биометрических паспортов работает в пилотном режиме. Скачать его можно в AppStore. Регулятор обещает, что вскоре приложение станет доступным и в Google Play.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 мая, 2020 пятница

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

15 мая, 2020 пятница

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать