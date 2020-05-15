МИД России назвало "актом цензуры" запрет Зеленского на российские сайты и соцсети в Украине
Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел России.
Также российский МИД назвал решение Зеленского произволом и обвинило Украину в том, что на ее территории "журналистская деятельность давно связана с риском для жизни и свободы".
Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что "киевская власть ведет последовательную политику репрессий в отношении СМИ".
МИД призвал международные структуры, в частности, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезире отреагировать должным образом.
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Напомним, ранее Верховная Рада поддержала продление запрета российских соцсетей.
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Зеленский подписал указ о запрете российских соцсетей ВКонтакте, Одноклассники и mail.ru.
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