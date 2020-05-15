МИД России назвало "актом цензуры" запрет Зеленского на российские сайты и соцсети в Украине

Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел России.

"В очередной раз украинское руководство продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиа-ресурсов. Расцениваем этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения", - говорится в сообщении.

Также российский МИД назвал решение Зеленского произволом и обвинило Украину в том, что на ее территории "журналистская деятельность давно связана с риском для жизни и свободы".

Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что "киевская власть ведет последовательную политику репрессий в отношении СМИ".

МИД призвал международные структуры, в частности, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезире отреагировать должным образом.

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