 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКурс валют: евро стремительно рухнуло

Курс валют: евро стремительно рухнуло

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 1 копейку

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 15 мая официальный курс установлен на уровне 26,68 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,79 гривни за евро. По состоянию на 14 мая курс был 29,03 гривни.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 мая, 2020 пятница

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

15 мая, 2020 пятница

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать