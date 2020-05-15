Курс валют: евро стремительно рухнуло

15 мая, 2020, 09:25

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 1 копейку

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 15 мая официальный курс установлен на уровне 26,68 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,79 гривни за евро. По состоянию на 14 мая курс был 29,03 гривни.