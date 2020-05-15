Кулеба заявил, что РФ в дальнейшем должна договариваться о транзите газа через Украину
Сообщает "Общественное радио".
"Его запуск изменит полностью конфигурацию безопасности на континенте и создаст дополнительные риски для нас. То, что нам удалось сначала американскими санкциями, а затем решением немецкого регулятора этот процесс затормозить, это безусловно результат, который мы заслужили, который позволяет нам выигрывать время и деньги, нужные для украинской экономики ", - сказал Кулеба.
Напомним, что сегодня стало известно, что немецкий регулятор не освободил Газпром от норм Газовой директивы ЕС.
Бывшая заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль объяснила в колонке для "Европейской правды", что теперь одна компания не может быть поставщиком и транзитером газа. По российскому законодательству "Газпром" пользуется монопольным правом добывать и экспортировать газ.
Решение должно повлечь распределение Газпрома на две компании. Кроме этого, одна компания может пользоваться не более чем половиной мощности трубопровода. К остальным 50% владелец должен предоставить свободный доступ другим компаниям. А это сложно сделать, потому что "вход в трубу" есть только на территории РФ. А значит, если строительство "Северный поток-2" завершат, Россия сможет использовать его мощности только наполовину.
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