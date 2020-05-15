Кто воюет против мировой демократии? Онлайн дискуссия Киевского форума по безопасности. ПРЯМОЙ ЭФИР

15 мая, 2020, 15:00

Вызов авторитаризма против мировой демократии станет главной темой новой онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности, которая состоится 15 мая 2020 года, в 15:00 по киевскому времени

Участники разговора :

- Энн Эпплбаум, американская журналистка, лауреат одной из самых престижных в мире наград для журналистов - Пулитцеровской премии;

- Ребекка Хармс, немецкая политическая и общественная деятельница, член Европейского парламента в 2004-19 годах;

- Дэниел Фрид, американский дипломат, бывший заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии, координатор санкционной политики Соединенных Штатов во время администрации Президента Барака Обамы;

- Питер Померанцев, британский журналист и автор, приглашенный старший научный сотрудник Института глобальных дел Лондонской школы экономики;

- Владимир Ермоленко, философ, директор аналитических проектов "Интерньюз-Украина", главный редактор инициативы "UkraineWorld";

- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель фонда "Открой Украину";

- Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину" (модератор).

Этот разговор состоится в онлайн режиме между Киевом, Варшавой, Берлином, Лондоном и Вашингтоном.

Кто на самом деле бросил вызов международному демократическому устройству?

Какой ответ на глобальные вызовы ожидаем от Соединенных Штатов, Германии и Европейского Союза?

Как противодействовать информационной войне России и ее единомышленников?

Какие угрозы несет Украине "восточная гравитация"?

Как Киев видит глобальное международное полотно?

Эти и другие темы обсудят всемирно известные гости Киевского форума.

Дискуссия проводится в сотрудничестве Киевского форума, Атлантического Совета, "Интерньюз-Украина", инициативы "UkraineWorld".

Трансляция начнется 15 мая, в 15:00 по киевскому времени.

Киевский Форум по безопасности - ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан в 2007 году.