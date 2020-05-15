Кто воюет против мировой демократии? Онлайн дискуссия Киевского форума по безопасности. ПРЯМОЙ ЭФИР
Участники разговора :
- Энн Эпплбаум, американская журналистка, лауреат одной из самых престижных в мире наград для журналистов - Пулитцеровской премии;
- Ребекка Хармс, немецкая политическая и общественная деятельница, член Европейского парламента в 2004-19 годах;
- Дэниел Фрид, американский дипломат, бывший заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии, координатор санкционной политики Соединенных Штатов во время администрации Президента Барака Обамы;
- Питер Померанцев, британский журналист и автор, приглашенный старший научный сотрудник Института глобальных дел Лондонской школы экономики;
- Владимир Ермоленко, философ, директор аналитических проектов "Интерньюз-Украина", главный редактор инициативы "UkraineWorld";
- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель фонда "Открой Украину";
- Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину" (модератор).
Этот разговор состоится в онлайн режиме между Киевом, Варшавой, Берлином, Лондоном и Вашингтоном.
Кто на самом деле бросил вызов международному демократическому устройству?
Какой ответ на глобальные вызовы ожидаем от Соединенных Штатов, Германии и Европейского Союза?
Как противодействовать информационной войне России и ее единомышленников?
Какие угрозы несет Украине "восточная гравитация"?
Как Киев видит глобальное международное полотно?
Эти и другие темы обсудят всемирно известные гости Киевского форума.
Дискуссия проводится в сотрудничестве Киевского форума, Атлантического Совета, "Интерньюз-Украина", инициативы "UkraineWorld".
Трансляция начнется 15 мая, в 15:00 по киевскому времени.
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