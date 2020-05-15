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Espreso.tvОбществоКто воюет против мировой демократии? Онлайн дискуссия Киевского форума по безопасности. ПРЯМОЙ ЭФИР

Кто воюет против мировой демократии? Онлайн дискуссия Киевского форума по безопасности. ПРЯМОЙ ЭФИР

Вызов авторитаризма против мировой демократии станет главной темой новой онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности, которая состоится 15 мая 2020 года, в 15:00 по киевскому времени

Участники разговора :

- Энн Эпплбаум, американская журналистка, лауреат одной из самых престижных в мире наград для журналистов - Пулитцеровской премии;

- Ребекка Хармс, немецкая политическая и общественная деятельница, член Европейского парламента в 2004-19 годах;

- Дэниел Фрид, американский дипломат, бывший заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии, координатор санкционной политики Соединенных Штатов во время администрации Президента Барака Обамы;

- Питер Померанцев, британский журналист и автор, приглашенный старший научный сотрудник Института глобальных дел Лондонской школы экономики;

- Владимир Ермоленко, философ, директор аналитических проектов "Интерньюз-Украина", главный редактор инициативы "UkraineWorld";

- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель фонда "Открой Украину";

- Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину" (модератор).

Этот разговор состоится в онлайн режиме между Киевом, Варшавой, Берлином, Лондоном и Вашингтоном.

Кто на самом деле бросил вызов международному демократическому устройству?

Какой ответ на глобальные вызовы ожидаем от Соединенных Штатов, Германии и Европейского Союза?

Как противодействовать информационной войне России и ее единомышленников?

Какие угрозы несет Украине "восточная гравитация"?

Как Киев видит глобальное международное полотно?

Эти и другие темы обсудят всемирно известные гости Киевского форума.

Дискуссия проводится в сотрудничестве Киевского форума, Атлантического Совета, "Интерньюз-Украина", инициативы "UkraineWorld".

Трансляция начнется 15 мая, в 15:00 по киевскому времени.

Киевский Форум по безопасности - ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан в 2007 году.
 

 

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