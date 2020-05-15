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Espreso.tvОбществоКрымский "суд" оставил под стражей крымскотатарского гражданского журналиста Шейхалиева

Крымский "суд" оставил под стражей крымскотатарского гражданского журналиста Шейхалиева

"Верховный суд" Крыма отклонил апелляционную жалобу на продление меры пресечения крымскотатарскому общественному журналисту, фигуранту симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Рустему Шейхалиеву и оставил его под стражей до 15 июня

Об этом адвокат Эмине Авамилева сообщила общественной организации "Крымская солидарность".

По ее словам, состояние здоровья Шейхалиева - "удовлетворительное и даже ниже удовлетворительного, поскольку обостряются все хронические заболевания". Она уточнила, что ее подзащитный жалуется на вегетососудистую дистонию и большое количество курильщиков в камере, что также негативно сказывается на его здоровье.

Адвокат также сообщила о том, что за восемь месяцев содержания Шейхалиева ему не вручали письма.

 

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