Крымский "суд" оставил под стражей крымскотатарского гражданского журналиста Шейхалиева

15 мая, 2020, 09:17

"Верховный суд" Крыма отклонил апелляционную жалобу на продление меры пресечения крымскотатарскому общественному журналисту, фигуранту симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Рустему Шейхалиеву и оставил его под стражей до 15 июня

Об этом адвокат Эмине Авамилева сообщила общественной организации "Крымская солидарность".

По ее словам, состояние здоровья Шейхалиева - "удовлетворительное и даже ниже удовлетворительного, поскольку обостряются все хронические заболевания". Она уточнила, что ее подзащитный жалуется на вегетососудистую дистонию и большое количество курильщиков в камере, что также негативно сказывается на его здоровье.

Адвокат также сообщила о том, что за восемь месяцев содержания Шейхалиева ему не вручали письма.