Кроссовки я готова обувать всегда, - Елена Зеленская о своих привычках
15 мая, 2020, 21:23
Первая леди Елена Зеленская рассказала журналистам о своих вкусах в покупке одежды и обуви
Об этом Зеленская рассказала в интервью Elle .
Зеленская сказала, что когда выбирает одежду не для официальных событий, то обращает внимание на то, насколько она является удобной и практичной. Она утверждает, что покупает базовые вещи, без которых нельзя обойтись.
"Кроссовки я готова обувать всегда. Постоянно. Если сохранится мода на комбинирование платьев со спортивной обувью, я буду счастлива", - сказала первая леди.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-