Кроссовки я готова обувать всегда, - Елена Зеленская о своих привычках

15 мая, 2020, 21:23

Первая леди Елена Зеленская рассказала журналистам о своих вкусах в покупке одежды и обуви

Об этом Зеленская рассказала в интервью Elle .

Зеленская сказала, что когда выбирает одежду не для официальных событий, то обращает внимание на то, насколько она является удобной и практичной. Она утверждает, что покупает базовые вещи, без которых нельзя обойтись.

"Кроссовки я готова обувать всегда. Постоянно. Если сохранится мода на комбинирование платьев со спортивной обувью, я буду счастлива", - сказала первая леди.