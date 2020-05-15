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Espreso.tvОбществоХомчак поручил расследовать обстоятельства гибели двух военных на Донбассе во время учений

Хомчак поручил расследовать обстоятельства гибели двух военных на Донбассе во время учений


фото: 24tv
Главнокомандующий Вооруженных сил поручил провести расследование по факту гибели двух бойцов ССО во время учений

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"К большому сожалению, за последний месяц увеличилось количество случаев гибели военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в частности в Силах специальных операций, во время исполнения не боевых задач по отражению российско-оккупационным войскам в районе проведения операции Объединенных сил, а в ходе занятий по боевой подготовке. Так, 13 мая мы вновь получили мучительную и невосполнимую утрату высококвалифицированных и мотивированных военнослужащих из состава подразделений ССО ", - заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

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Руководство Вооруженных Сил Украины выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов

"В настоящее время мною отданы все необходимые распоряжения для проведения всестороннего расследования, которое должно установить причины и предпосылки трагедии. По результатам которого руководством ВС Украины на своем уровне будут приняты все необходимые решения. Также на имя министра обороны и Верховного главнокомандующего ВС Украины будут представлены обоснованные доклады и предложения для принятия ими соответствующих решений ", - подчеркнул Хомчак.

 

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