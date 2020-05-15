Генконсульство Украины в Милане 25 мая возобновляет работу в обычном режиме

15 мая, 2020, 08:36

Генеральное консульство Украины в Милане сообщает, что с 25 мая восстанавливает прием граждан при условии соблюдения противоэпидемических требований

Об этом сообщила пресс-служба учреждения в Facebook.

До снятия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, прием будет осуществляться исключительно по предварительной записи на сайте www.consmilano.com.ua

Запись на оформление "белого паспорта" и выдачу готового загранпаспорта по адресу gc_itm@mfa.gov.ua

Требования относительно пребывания посетителей в помещении консульства:

- использование защитных масок и, по возможности, перчаток;

- соблюдение необходимой безопасности дистанции (не менее 1 метра), как в помещении консульства, так и снаружи;

- максимальное одновременное количество посетителей в помещении консульства: 1 человек / 1 семья на каждом из 5 окошек / мест приема.

В случае несоблюдения указанных требований консульство оставляет за собой право отказать в предоставлении консульских услуг.