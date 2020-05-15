Генконсульство Украины в Милане 25 мая возобновляет работу в обычном режиме
Об этом сообщила пресс-служба учреждения в Facebook.
До снятия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, прием будет осуществляться исключительно по предварительной записи на сайте www.consmilano.com.ua
Запись на оформление "белого паспорта" и выдачу готового загранпаспорта по адресу gc_itm@mfa.gov.ua
Требования относительно пребывания посетителей в помещении консульства:
- использование защитных масок и, по возможности, перчаток;
- соблюдение необходимой безопасности дистанции (не менее 1 метра), как в помещении консульства, так и снаружи;
- максимальное одновременное количество посетителей в помещении консульства: 1 человек / 1 семья на каждом из 5 окошек / мест приема.
В случае несоблюдения указанных требований консульство оставляет за собой право отказать в предоставлении консульских услуг.
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