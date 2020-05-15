Еще одна группа нардепов обжаловала в КСУ закон о рынке земли
15 мая, 2020, 18:00
В Конституционный суд Украины поступило представление 53 народных депутатов о конституционности закона о рынке земли, на этот раз в основном от нардепов ОПЗЖ
Об этом сообщает пресс-служба КСУ .
Отмечается, что в КСУ поступило конституционное представление 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 года.
"Авторы ходатайства просят суд признать оспариваемый закон таким, что не соответствует Конституции Украины", - говорится в сообщении.
На этот раз представление было в основном от народных депутатов от "Оппозиционного платформы - За жизнь".
- Напомним, в ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада проголосовала за закон об обороте сельскохозяйственных земель. За принятие законопроекта 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" проголосовали 259 народных депутатов.
- Народные депутаты Украины зарегистрировали проекты постановлений, которыми предлагают отменить голосование за закон о рынке сельскохозяйственных земель во втором чтении. Таким образом, они заблокировали подписание закона Разумковым и Зеленским к дальнейшему рассмотрению их проектов постановлений.
- 13 апреля депутаты ВР провалили проекты постановлений об отмене закона о рынке земли.
- 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, он вступит в силу с 1 июля 2021 года.
- 4 мая ряд народных депутатов подали жалобы в Конституционный суд с требованием признать неконституционным закон, который вводит рынок земель сельскохозяйственного назначения.
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