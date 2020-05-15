Еще одна группа нардепов обжаловала в КСУ закон о рынке земли

15 мая, 2020, 18:00

В Конституционный суд Украины поступило представление 53 народных депутатов о конституционности закона о рынке земли, на этот раз в основном от нардепов ОПЗЖ

Об этом сообщает пресс-служба КСУ .

Отмечается, что в КСУ поступило конституционное представление 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 года.

"Авторы ходатайства просят суд признать оспариваемый закон таким, что не соответствует Конституции Украины", - говорится в сообщении.

На этот раз представление было в основном от народных депутатов от "Оппозиционного платформы - За жизнь".

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