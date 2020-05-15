Электровозы для Укрзализныци готовы строить 5 компаний, - Криклий

15 мая, 2020, 12:49

Поставкой электровозов для АО "Укрзализныця" заинтересовались 5 компаний

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью изданию Буквы .

"Начали процедуру отбора поставщиков, до 25 мая они должны подать заявки. 5 компаний проявили интерес. Следуя из того, какие будут условия, мы решим, будет ли это межправительственное соглашение, или тендер", - сказал Криклий.

Ранее "Укрзализныця" объявила о начале процесса отбора производителя электровозов для обновления своего парка.

Ожидается, что в процессе реализации проекта производителями-нерезидентами может быть достигнут уровень локализации производства новых электровозов на базе украинских промышленных предприятий в 25-30% (или больше).

В целом планируется закупить 205 новых электровозов, в том числе 135 локомотивов переменного тока, 50 локомотивов постоянного тока и 20 двухсистемных локомотивов переменного / постоянного тока (25 кВ / 3 кВ).