Электровозы для Укрзализныци готовы строить 5 компаний, - Криклий
Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью изданию Буквы .
"Начали процедуру отбора поставщиков, до 25 мая они должны подать заявки. 5 компаний проявили интерес. Следуя из того, какие будут условия, мы решим, будет ли это межправительственное соглашение, или тендер", - сказал Криклий.
Ранее "Укрзализныця" объявила о начале процесса отбора производителя электровозов для обновления своего парка.
Ожидается, что в процессе реализации проекта производителями-нерезидентами может быть достигнут уровень локализации производства новых электровозов на базе украинских промышленных предприятий в 25-30% (или больше).
В целом планируется закупить 205 новых электровозов, в том числе 135 локомотивов переменного тока, 50 локомотивов постоянного тока и 20 двухсистемных локомотивов переменного / постоянного тока (25 кВ / 3 кВ).
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