Дожди и прояснения: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на выходные

15 мая, 2020, 12:48

В выходные 16-17 мая в Украине ожидается преимущественно влажная погода с прояснениями при умеренной температуре воздуха

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"И температура воздуха, и атмосферное давление, и влажность будут колебаться. В субботу и воскресенье в Украине будет преобладать влажная погода, дожди будут чередоваться с прояснениями, температура воздуха будет умеренной - колебаться в пределах +14 ... + 19 ° C, на юге - на несколько градусов выше ", - рассказала Диденко.

В Киеве в выходные температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +14 ... + 16 ° C, ночью - прохладнее, заморозков не предвидится. Влажность в столице будет чередоваться с солнечными прояснениями.

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