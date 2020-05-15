Денисова пообещала содействовать иностранцам, которые приехали в Украину за детьми от суррогатных матерей

15 мая, 2020, 12:49

Омбудсман Людмила Денисова пообещала помочь родителям детей от суррогатных матерей покинуть Украину с детьми, где они застряли из-за карантина

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала и видеообращении, передает Еспресо.TV .

7 иностранных пар, для которых украинские суррогатные матери родили 9 детей, обратились к Омбудсмену Людмиле Денисовой, чтобы она способствовала тому, чтобы их выпустили из Украины.

"Все они предоставили мне обращение со всеми документами, и я буду обращаться к министру иностранных дел, чтобы они дали разрешение на выезд этим родителям", - отметила Денисова.

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Она также сказала, что все родители, которые сейчас находятся за пределами Украины, не могут забрать своих детей, тоже будут обращаться к ней, чтобы получить возможность въехать в Украину и уехать уже вместе с детьми. Омбудсмен уточнила, что это вопрос ближайших недель.

Как сообщалось, в столичном отеле из-за карантина находятся 46 детей, рожденных методом суррогатного материнства. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в правоохранительные органы с требованием о немедленном реагировании на ситуацию.

Министерство социальной политики Украины отметило необходимость разработки национальной политики в отношении суррогатного материнства.

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