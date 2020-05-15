Чтобы разгрузить дороги: в Киеве ограничат движение грузовиков

15 мая, 2020, 13:16

В Киеве с 18 мая ограничат въезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. Им можно будет въезжать в столицу с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает Еспресо.TV

По его словам, такие ограничения в Киеве будут действовать до тех пор, пока работа общественного транспорта полностью не восстановится и на дорогах города будет меньше частного транспорта.

"Учитывая то, что в городе сложилась тяжелая транспортная ситуация, мы решили усилить контроль за въездом в Киев грузового транспорта. Стоит отметить, что мы вводили подобные меры, однако контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию для того, чтобы усилить эту работу ", - отметил Кличко.

Также он пояснил, что в Киеве постепенно увеличивают количество наземного общественного транспорта для того, чтобы после 22 мая он работал в обычном режиме.

"Но нужно в общественном транспорте соблюдать правила безопасности. Потому что более 30% заражений происходит именно там, в случае если пассажиры не соблюдают дистанцию и не носят маску и перчатки ", - резюмировал мэр.

Кличко также рассказал о том, что во время карантина количество велосипедистов в Киеве увеличилось в 2,5 раза. По его словам, общая длина велодорожек в столице составляет около 100 км, и еще 17 км - длина полосы общественного транспорта, где в рамках эксперимента разрешено движение на велосипеде.