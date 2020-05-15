 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЦена на электричество уже растет: атомная энергетика установила исторический минимум, - Герус

Цена на электричество уже растет: атомная энергетика установила исторический минимум, - Герус

Третий блок Южно-Украинской АЭС аварийно отключили 14 мая. Общая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт - это меньше 49% от общей установленной мощности АЭС, и является историческим минимумом атомной энергетики в Украине

Об этом сообщил нардеп Слуги народа и председатель энергетического комитета Совета Андрей Герус

"Сегодня был остановлен еще один атомный блок - в аварийный ремонт в 17:51 был отключен третий блок Южно-Украинской АЕС. Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины ", - сообщил он.

По его словам, еще месяц назад атомные блоки несли мощность 9150 МВт, то есть на 35% больше, хотя погода не особенно отличалась от сегодняшней. На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок - в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. Чем больше ограничения конкуренции, тем выше цена", - пишет Герус

В то же время Герус заявил, что имеет место дополнительная нагрузка на угольные электростанции (ТЭС), некоторые из которых работают на 3-5 блоках.

  • Напомним, украинская энергетика переживает один из крупнейших кризисов за всю историю, - заявила ранее и.о. министра энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец.

  • Ранее СМИ сообщали, что согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, утвержденному Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности.

  • Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех АЭС в стране: Запорожской (ЗАЭС), Ривненской (РАЭС), Южно-Украинской (ЮУАЭС), Хмельницкой (ХАЭС).

  • Как известно, 85% электроэнергии НАЭК "Энергоатом" продается ГП "Гарантированный покупатель" по низкой фиксированной цене 567 грн за МВт * ч, для обеспечения дешевой электроэнергии населению и компенсации зеленого тарифа.

  • Зато такое решение приведет к увеличению доли "зеленой энергетики", которая обходится украинцам в разы дороже - в 2020 году средневзвешенный «зеленый» тариф составляет около 4280 грн за МВт * ч.

  • 29 апреля сработала автоматика Ривненской АЭС, и от сети был отключен атомный блок №3 мощностью 1000 МВт, сообщил глава энергетического комитета парламента Андрей Герус .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 мая, 2020 пятница

больше новостей

15 мая, 2020 пятница

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать