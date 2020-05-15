Цена на электричество уже растет: атомная энергетика установила исторический минимум, - Герус

15 мая, 2020, 14:10

Третий блок Южно-Украинской АЭС аварийно отключили 14 мая. Общая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт - это меньше 49% от общей установленной мощности АЭС, и является историческим минимумом атомной энергетики в Украине

Об этом сообщил нардеп Слуги народа и председатель энергетического комитета Совета Андрей Герус

"Сегодня был остановлен еще один атомный блок - в аварийный ремонт в 17:51 был отключен третий блок Южно-Украинской АЕС. Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины ", - сообщил он.

По его словам, еще месяц назад атомные блоки несли мощность 9150 МВт, то есть на 35% больше, хотя погода не особенно отличалась от сегодняшней. На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок - в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. Чем больше ограничения конкуренции, тем выше цена", - пишет Герус

В то же время Герус заявил, что имеет место дополнительная нагрузка на угольные электростанции (ТЭС), некоторые из которых работают на 3-5 блоках.

Напомним, украинская энергетика переживает один из крупнейших кризисов за всю историю, - заявила ранее и.о. министра энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец.

Ранее СМИ сообщали, что согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, утвержденному Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности.

Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех АЭС в стране: Запорожской (ЗАЭС), Ривненской (РАЭС), Южно-Украинской (ЮУАЭС), Хмельницкой (ХАЭС).

Как известно, 85% электроэнергии НАЭК "Энергоатом" продается ГП "Гарантированный покупатель" по низкой фиксированной цене 567 грн за МВт * ч, для обеспечения дешевой электроэнергии населению и компенсации зеленого тарифа.

Зато такое решение приведет к увеличению доли "зеленой энергетики", которая обходится украинцам в разы дороже - в 2020 году средневзвешенный «зеленый» тариф составляет около 4280 грн за МВт * ч.

29 апреля сработала автоматика Ривненской АЭС, и от сети был отключен атомный блок №3 мощностью 1000 МВт, сообщил глава энергетического комитета парламента Андрей Герус .