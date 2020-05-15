Безвизу Украины с ЕС не грозит ни пандемия, ни другие причины, - Еврокомиссия

15 мая, 2020, 11:46

Европейский союз не намерен пересматривать условия безвизового режима с Украиной ни за пандемии коронавируса, ни с кем-либо другим причинам

Об этом в интервью Европейской правде заявила заместитель председателя Гендиректората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения Катарина Матернова.

"Я ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом. Безвизовый режим с эпидемией не связан. В конце концов, даже если рассуждать логически - как восстановление визового режима помогло бы в противодействии эпидемии?", - сказала Матернова.

Она также подчеркнула, что ей неизвестно об угрозе для безвиза по каким-то другим причинам.

Она не стала прогнозировать, когда украинцы снова смогут ездить в ЕС, ведь даже внутри Шенгенской зоны нет ясности относительно открытия границы.

"Мы еще не на том уровне, когда можно говорить об открытии границ. Мы создали "зеленые линии" для товаров, но для пассажирского движения остаются очень многочисленные ограничения даже внутри ЕС", - сказала представительница Еврокомиссии.