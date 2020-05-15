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Espreso.tvСпортБельгийский топ-клуб хочет снизить цену на футболиста сборной Украины

Бельгийский топ-клуб хочет снизить цену на футболиста сборной Украины


фото: Getty Images
Бельгийский "Брюгге" стремится выкупить у донецкого "Шахтера" левого защитника Эдуарда Соболя, однако клуб надеется снизить цену на футболиста

Об этом сообщает Voetbal Nieuws.

В арендном соглашении прописана возможность выкупа Соболя за 4 млн евро. Однако "Брюгге" хочет договориться со "Шахтером" о снижении цены до 3-3,5 млн евро.

Сейчас "горняки" твердо стоят на своем, однако по информации источника, клубам все же удастся договориться и найти компромисс.

25-летний Эдуард Соболь выступает за "Брюгге" на правах аренды, в нынешнем сезоне защитник провел 36 матчей, в которых отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 3,2 млн евро.

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