40 украинских посольств и консульств полностью или частично восстановили прием граждан, - МИД

15 мая, 2020, 19:13

С учетом эпидемиологической ситуации 40 посольств и консульств Украины полностью или частично восстановили консульский прием граждан

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МИД.

"С учетом эпидемиологической ситуации 40 посольств и консульств Украины полностью или частично восстановили консульский прием граждан. Прием посетителей происходит с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, рекомендаций ВОЗ и МЗ Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, с целью создания максимально безопасных условий для посетителей и консулов, посольства Украины в Великобритании, Израиле, Латвии, Нидерландах, ФРГ начали работу с использованием предварительной записи через Интернет по электронной очереди МИД (э-Очередь).

В тех странах, где еще не ослаблены карантинные мероприятия, обеспечивается обработка неотложных консульских вопросов, связанных с пандемией коронавируса и чрезвычайными ситуациями с гражданами Украины. К таким ситуациям, в частности, входят смерть, арест, потеря документов, необходимых для неотложного возвращения в Украину и тому подобное.

Напомним, с 25 мая Генеральное консульство Украины в Милане восстанавливает прием граждан .

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