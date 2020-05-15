300 тыс. грн взятки: полиция задержала ректора харьковского вуза

15 мая, 2020, 17:27

В Харькове правоохранители разоблачили и задержали ректора и одного из проректоров харьковского университета на взятке в 300 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в одном из харьковских университетов ректор и проректор требовали деньги за предоставление согласия на аренду помещений университета.

"Полицейские установили, что ректор и проректор одного из харьковских вузов требовали от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 300 тыс. грн за предоставление согласия на аренду помещений университета. Чиновники требовали перечислить указанную сумму на счет подконтрольного им благотворительного фонда", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 15 мая проведен обыск в помещении вуза. Установлено, что квитанцию о перечислении денежных средств на счет благотворительного фонда от частного предпринимателя получил лично ректор.

В настоящее время ректор и проректор задержаны. Им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Название университета в полиции не называют.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb