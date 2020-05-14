Из-за падения с 11-метровой высоты: в Мариуполе "Азовстали" погиб рабочий
Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
По данным прокуратуры, во время выполнения работ по футеровке конвектора произошел обрыв троса трубки подъемника, в которой находились двое рабочих. В результате инцидента погиб мастер и был тяжело травмирован рабочий.
"В результате падения с 11-метровой высоты работник получил открытый перелом бедра со смещением, закрытые переломы ребер и лучевой кости и сейчас находится в больнице, а 46-летний мастер скончался на месте", - рассказали в ведомстве.
Прокуратура внесла сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей. Расследование продолжается.
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