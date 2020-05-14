Визовые центры, магазины с одеждой и непродовольственные рынки: во Львове представили следующие этапы ослабление карантина

14 мая, 2020, 13:53

Во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям приняли решение о последующих этапах выхода из карантина

Об этом сообщает на своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовый .

"Следующий этап ослабления карантина во Львове. Есть решение комиссии по чрезвычайным ситуациям", - отметил Садовый.

Поэтому с 15 мая открывают:

- визовые центры;

- продажа одежды, белья и обуви в магазинах, имеющих прямой выход на улицу;

- непродовольственные рынки.

С 18 мая заработают:

- магазины одежды, белья и обуви, которые расположены в торговых центрах;

- поликлиники города.

Садовый отметил, что все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам. Если будет зафиксировано нарушение - штраф и закрытия.

Напомним, Кабмин ослабил карантинные мероприятия с 11 мая: открыли парки, скверы и зоны отдыха, салоны красоты, часть магазинов, летние площадки кафе и ресторанов.

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