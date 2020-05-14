Визовые центры, магазины с одеждой и непродовольственные рынки: во Львове представили следующие этапы ослабление карантина
Об этом сообщает на своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовый .
"Следующий этап ослабления карантина во Львове. Есть решение комиссии по чрезвычайным ситуациям", - отметил Садовый.
Поэтому с 15 мая открывают:
- визовые центры;
- продажа одежды, белья и обуви в магазинах, имеющих прямой выход на улицу;
- непродовольственные рынки.
С 18 мая заработают:
- магазины одежды, белья и обуви, которые расположены в торговых центрах;
- поликлиники города.
Садовый отметил, что все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам. Если будет зафиксировано нарушение - штраф и закрытия.
- Напомним, Кабмин ослабил карантинные мероприятия с 11 мая: открыли парки, скверы и зоны отдыха, салоны красоты, часть магазинов, летние площадки кафе и ресторанов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-