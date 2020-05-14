Во Львове разработали пять этапов выхода сферы культуры из карантина
Об этом сообщил заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко, передает пресс-служба Львовского горсовета.
При условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабления правительственных запретов, культура Львова выходить из карантина в следующем порядке:
Этап 1 - Май
- Пилотное открытие музейных пространств под открытым небом. Уже с 11 мая начал работу Музей народной архитектуры и быта им. К. Шептицкого, Территория террора и Лычаковское кладбище
- Запуск автокинотеатров
- Театры начнут восстановление репетиций
- Открытие выставок под открытым небом
- Открытие уличных экспозиций
Этап 2 - Июнь
- Открытие медиатек и библиотек (сначала абонемент, затем и залы коворкинга)
- Открытие народных домов (индивидуальные занятия)
- Открытие молодежных центров
- Возможность проведения событий с ограниченным количеством людей на открытом пространстве при соблюдении отдельного протокола (в частности, в парковых зонах)
- Полноценное открытие выставок в закрытых помещениях (при условии соблюдения отдельного протокола) и галерей
- Открытие кинотеатров под открытым небом
- Восстановление работы дополнительного количества музеев
Этап 3 - Июль
- проведение концертов и театральных представлений на открытом пространстве
Этап 4 - Август
- Пилотное проведение событий в закрытых помещениях - при условии соблюдения отдельного протокола (театр, органный зал) - с ограниченным количеством людей
- Открытие кинотеатров в закрытых помещениях (по отдельному протоколу) - с ограниченным количеством людей
Этап 5 - Сентябрь
- Открытие музыкальных и художественных школ
- Увеличение разрешенного количества посетителей в театрах, концертных залах, опере, филармонии
- Восстановление возможности проведения тематических конференций и выставок
- Пилотное проведение событий фестивального типа и ярмарок - на открытом пространстве - при ограниченном количестве людей и по отдельным протоколом.
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