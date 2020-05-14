Во Львове разработали пять этапов выхода сферы культуры из карантина

14 мая, 2020, 19:06

Львовский городской совет совместно с представителями различных культурных сред Львова разработала пять этапов выхода культуры по карантину

Об этом сообщил заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко, передает пресс-служба Львовского горсовета.

"Еще никогда так одномоментно не закрывались театры, музеи, библиотеки, галереи ... как два месяца назад. За это время все соскучились по культуре оффлайн. Последние недели было много встреч с руководителями и лидерами различных культурных институтов, и уже сегодня можем показать наработанные 5 этапов выхода культуры по карантину", - сказал Москаленко.