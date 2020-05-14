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Espreso.tvОбществоВо Львове разработали пять этапов выхода сферы культуры из карантина

Во Львове разработали пять этапов выхода сферы культуры из карантина

Львовский городской совет совместно с представителями различных культурных сред Львова разработала пять этапов выхода культуры по карантину

Об этом сообщил заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко, передает пресс-служба Львовского горсовета.

"Еще никогда так одномоментно не закрывались театры, музеи, библиотеки, галереи ... как два месяца назад. За это время все соскучились по культуре оффлайн. Последние недели было много встреч с руководителями и лидерами различных культурных институтов, и уже сегодня можем показать наработанные 5 этапов выхода культуры по карантину", - сказал Москаленко.

При условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабления правительственных запретов, культура Львова выходить из карантина в следующем порядке:

Этап 1 - Май

- Пилотное открытие музейных пространств под открытым небом. Уже с 11 мая начал работу Музей народной архитектуры и быта им. К. Шептицкого, Территория террора и Лычаковское кладбище

- Запуск автокинотеатров

- Театры начнут восстановление репетиций

- Открытие выставок под открытым небом

- Открытие уличных экспозиций

Этап 2 - Июнь

- Открытие медиатек и библиотек (сначала абонемент, затем и залы коворкинга)

- Открытие народных домов (индивидуальные занятия)

- Открытие молодежных центров

- Возможность проведения событий с ограниченным количеством людей на открытом пространстве при соблюдении отдельного протокола (в частности, в парковых зонах)

- Полноценное открытие выставок в закрытых помещениях (при условии соблюдения отдельного протокола) и галерей

- Открытие кинотеатров под открытым небом

- Восстановление работы дополнительного количества музеев

Этап 3 - Июль

- проведение концертов и театральных представлений на открытом пространстве

Этап 4 - Август

- Пилотное проведение событий в закрытых помещениях - при условии соблюдения отдельного протокола (театр, органный зал) - с ограниченным количеством людей

- Открытие кинотеатров в закрытых помещениях (по отдельному протоколу) - с ограниченным количеством людей

Этап 5 - Сентябрь

- Открытие музыкальных и художественных школ

- Увеличение разрешенного количества посетителей в театрах, концертных залах, опере, филармонии

- Восстановление возможности проведения тематических конференций и выставок

- Пилотное проведение событий фестивального типа и ярмарок - на открытом пространстве - при ограниченном количестве людей и по отдельным протоколом.

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