Власть популистов должна измениться на власть ответственных людей, - Княжицкий

14 мая, 2020, 21:09

Власть популистов должна измениться на власть людей ответственных и способных работать как на уровне государства, так и на уровне местного самоуправления, считает Княжицкий

Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил в эфире программы "Говорит Большой Львов" на Еспресо.TV .

"Как раз этот вызов с коронавируса четко показывает, что власть популистов должна измениться на власть людей ответственных и способных реально работать как на уровне государства, так и на уровне местного самоуправления. Если этого не будет, то больных будет очень много", - сказал Княжицкий.

По его словам, Украина не может обеспечить такого карантина, который могут себе позволить развитые европейские страны.

"Почему во Львове так много больных? Потому что нормальная методика власти должна массово проводить тестирование, не бояться тех цифр, которые будут получены по количеству больных, а тестирование должно быть в десятки раз больше на миллион жителей, чем это делается в Украине. Эффективно этих больных лечить или класть в больницу. А другим позволять зарабатывать деньги", - добавил нардеп.