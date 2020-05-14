В зоне ООС во время плановых занятий погибли двое украинских военных
14 мая, 2020, 15:06
13 мая на Донбассе во время плановых занятий погибли двое украинских военных
Об этом сообщили в пресс-штабе ООС в Facebook.
Все обстоятельства инцидента сейчас выясняют правоохранительные органы.
"Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли двое военнослужащих. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов", - говорится в сообщении.
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