 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ зоне ООС во время плановых занятий погибли двое украинских военных

В зоне ООС во время плановых занятий погибли двое украинских военных

13 мая на Донбассе во время плановых занятий погибли двое украинских военных

Об этом сообщили в пресс-штабе ООС в Facebook.

Все обстоятельства инцидента сейчас выясняют правоохранительные органы.

"Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли двое военнослужащих. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов", - говорится в сообщении.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать