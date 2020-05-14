 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОперація об'єднаних силВ зоне ООС погиб заместитель комбрига 81 бригады

В зоне ООС погиб заместитель комбрига 81 бригады


фото: AP
14 мая погиб майор Андрей Супрагин, заместитель командира 81-й отдельной аэромобильной бригады и кавалер ордена Богдана Хмельницкого

О гибели майора Супрагина сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

"Печальные новости из войны. В зоне проведения операции объединенных сил погиб военный - заместитель командира, майор Суприган Андрей Валерьевич, 1990 года рождения. Служил в 81 десантно-штурмовой бригаде. Рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого ll и lll степени", - написал львовский городской голова.

30-летний военный был заместителем командира 81-й десантно-штурмовой бригады. Он участвовал в боевых действиях на Донбассе с начала российской агрессии.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать