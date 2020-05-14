В зоне ООС погиб заместитель комбрига 81 бригады

14 мая, 2020, 13:48

14 мая погиб майор Андрей Супрагин, заместитель командира 81-й отдельной аэромобильной бригады и кавалер ордена Богдана Хмельницкого

О гибели майора Супрагина сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

"Печальные новости из войны. В зоне проведения операции объединенных сил погиб военный - заместитель командира, майор Суприган Андрей Валерьевич, 1990 года рождения. Служил в 81 десантно-штурмовой бригаде. Рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого ll и lll степени", - написал львовский городской голова.

30-летний военный был заместителем командира 81-й десантно-штурмовой бригады. Он участвовал в боевых действиях на Донбассе с начала российской агрессии.

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