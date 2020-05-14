В Испании задержали сторонника ИГИЛ, который планировал теракт на матче "Барселона" - "Реал"
14 мая, 2020, 21:35
В Барселоне был задержан сторонник ИГИЛ, который планировал организовать террористический акт на футбольном матче
Об этом сообщает La Sexta.
Гражданина Марокко задержали 8 мая, однако тогда еще не было известно, что планировал человек. Теперь стало известно, что он имел цель организовать теракт на стадионе "Камп Ноу" во время матча "Барселона" - "Реал".
Джихадист рассматривал разные варианты, но именно главный футбольный матч планеты был в приоритете. Для доставки бомбы он планировал использовать беспилотник.
Планам задержанного помешал коронавирус - из-за пандемии футбольный чемпионат Испании был остановлен.
- 8 мая испанский "Хетафе" официально объявил о том, что клуб предоставит бесплатные абонементы на весь следующий сезон Ла Лиги.
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-