В Испании задержали сторонника ИГИЛ, который планировал теракт на матче "Барселона" - "Реал"

14 мая, 2020, 21:35

В Барселоне был задержан сторонник ИГИЛ, который планировал организовать террористический акт на футбольном матче

Об этом сообщает La Sexta.

Гражданина Марокко задержали 8 мая, однако тогда еще не было известно, что планировал человек. Теперь стало известно, что он имел цель организовать теракт на стадионе "Камп Ноу" во время матча "Барселона" - "Реал".

Джихадист рассматривал разные варианты, но именно главный футбольный матч планеты был в приоритете. Для доставки бомбы он планировал использовать беспилотник.

Планам задержанного помешал коронавирус - из-за пандемии футбольный чемпионат Испании был остановлен.