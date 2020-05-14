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Espreso.tvОбществоВ ВСУ восемь новых случаев заболевания COVID-19

В ВСУ восемь новых случаев заболевания COVID-19


фото: reuters
По состоянию на 07:00 14 мая в ВСУ 48 человек болеет острой респираторной болезнью COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба командований Медицинских сил.

"За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

В учреждениях здравоохранения лечится - два человека (НВМКЦ "ГВКГ" - 1 работник ВС Украины, ВМКЦ Центрального региона - 1 военнослужащий).

Шесть человек (Черновицкая область - 1 военнослужащий, Хмельницкая область - 1 работник ВС Украины, Винницкая область - 1 работник ВС Украины, Харьковская область - 1 военнослужащий, Киевская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Отметим, всего за время пандемии в Вооруженных силах выздоровел 61 военнослужащий. На изоляции (в том числе самоизоляция) в рядах ВСУ находятся 252 человека. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 21 человек.

 

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