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Espreso.tvОбществоВ Украине запустили онлайн-платформу для психологической помощи населению

В Украине запустили онлайн-платформу для психологической помощи населению

Институт когнитивного моделирования при поддержке Министерства здравоохранения и Красного Креста Украины запустил платформу "Расскажи мне" для психологической помощи людям

Об этом институт сообщил в Facebook.

"Мы понимаем, как трудно приспособиться к новым условиям существования, и, что изоляция дает толчок к негативному восприятию реальности, поэтому, чтобы предупредить психоэмоциональный кризис среди украинцев, решили создать мультифункциональную платформу" Расскажи мне "и оказать помощь всем, кто в этом нуждается", - рассказал Виктор Березенко, основатель института.

"Расскажи мне" - это большой мультиканальный проект психологической помощи украинцев во время пандемии, карантина и экономического кризиса. Цель проекта: помогать всем, кто нуждается в эмоциональной поддержке, консультации, помощи в связи с распространением COVID-19.

Проект объединяет ресурсы Министерства здравоохранения и Института когнитивного моделирования, а также широкий пул волонтеров, врачей и психологов.

В команде работают только специалисты, которые прошли отбор ведущими специалистами Института когнитивного моделирования с соответствующей сертификацией и необходимым опытом работы.

Как получить поддержку?
➖ Перейти на сайт https://tellme.com.ua/ и нажать на кнопку "Обратиться за поддержкой"
➖ Заполнить анкету с контактными данными
➖ Коротко описать свой запрос и выбрать комфортную дату сеанса.

 

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