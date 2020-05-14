В Тернополе два дня подряд не фиксируют новых случаев COVID-19
14 мая, 2020, 15:48
За 13 мая в Тернопольской области зафиксировали 5 случаев коронавируса, в то же время в областном центре - два дня подряд без новых
Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.
Всего в области лабораторно подтверждено 1 033 случая COVID-19, из них 432 человека выздоровели и 21 умер. Кроме того, среди общего количества зараженных коронавирус подтвердился у 70 детей.
Однако, по данным Тернопольского областного лабораторного центра, за предыдущие сутки проведено 283 исследования, подтверждено 5 случаев заражения вирусом COVID-19. Так, новые случаи коронавируса подтвердились в Кременецком районе - 2, в Шумском, Подволочиском и в Бучацком районах по 1.
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