В Тернополе два дня подряд не фиксируют новых случаев COVID-19

14 мая, 2020, 15:48

За 13 мая в Тернопольской области зафиксировали 5 случаев коронавируса, в то же время в областном центре - два дня подряд без новых

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.

Всего в области лабораторно подтверждено 1 033 случая COVID-19, из них 432 человека выздоровели и 21 умер. Кроме того, среди общего количества зараженных коронавирус подтвердился у 70 детей.

Однако, по данным Тернопольского областного лабораторного центра, за предыдущие сутки проведено 283 исследования, подтверждено 5 случаев заражения вирусом COVID-19. Так, новые случаи коронавируса подтвердились в Кременецком районе - 2, в Шумском, Подволочиском и в Бучацком районах по 1.

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