В СБУ назвали, сколько предателей обнаружили в своих рядах с начала войны с РФ
14 мая, 2020, 15:25
С 2014 года в Службе безопасности выявлено более полутора тысяч предателей
Об этом говорится в материале РБК-Украина .
В частности, в ответ на запрос в СБУ сообщили, что с 2014 года обнаружили 1 639 сотрудников, причастных к преступлениям против основ национальной безопасности.
СБУ вела расследование по 26 экс-сотрудникам. На сегодняшний день продолжается следствие в отношении шести человек, пятеро из них объявлены в розыск. Приговоры получили только трое.
Отметим, большинство из них перешло на сторону России во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Среди них наиболее известны бывший командир донецкого управления спецназа "Альфа" Александр Ходаковский, ставший одним из главарей "ДНР", и экс-полковник СБУ Леонид Пасечник, который возглавляет "ЛНР".
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