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Espreso.tvОбществоВ СБУ назвали, сколько предателей обнаружили в своих рядах с начала войны с РФ

В СБУ назвали, сколько предателей обнаружили в своих рядах с начала войны с РФ


фото: ssu.gov.ua
С 2014 года в Службе безопасности выявлено более полутора тысяч предателей

Об этом говорится в материале РБК-Украина .

В частности, в ответ на запрос в СБУ сообщили, что с 2014 года обнаружили 1 639 сотрудников, причастных к преступлениям против основ национальной безопасности.

СБУ вела расследование по 26 экс-сотрудникам. На сегодняшний день продолжается следствие в отношении шести человек, пятеро из них объявлены в розыск. Приговоры получили только трое.

Отметим, большинство из них перешло на сторону России во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Среди них наиболее известны бывший командир донецкого управления спецназа "Альфа" Александр Ходаковский, ставший одним из главарей "ДНР", и экс-полковник СБУ Леонид Пасечник, который возглавляет "ЛНР".

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