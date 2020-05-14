В России коронавирусом заболел министр образования

14 мая, 2020, 17:49

В Российской Федерации коронавирусом заболел министр образования Валерий Фальков

Об этом в ходе совещания по развитию генетических технологий заявил президент РФ Владимир Путин, сообщают российские СМИ.

Сам Фальков подтвердил эту информацию и заверил, что уже вылечился от COVID-19 и приступил к работе.

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"Не секрет, что Валерий Николаевич перенес коронавирус, переболел, насколько я понимаю. Я внимательно следил за тем, что происходит, как и по другим членами кабинета министров. Там все вроде тоже у них восстанавливается, и они уже практически приступают к работе", - сказал Путин.

Напомним, 12 мая коронавирус был диагностирован у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который проходит лечение в больнице. Позже у него была подтверждена двусторонняя пневмония. Также заболела его жена.

А 30 апреля нашли коронавирус у премьер-министра России Михаила Мишустина.

В целом количество больных коронавирус в России превысила четверть миллиона. На фоне пандемии в стране возросло количество смертей от алкоголя.