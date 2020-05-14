В Раде планируют разъединение Минэкоэнерго на два отдельных министерства

14 мая, 2020, 16:06

Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования принял решение о целесообразности разделенения Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два самостоятельных министерства

Об этом сообщил председатель комитета, народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Бондаренко в Facebook.

"На сегодняшнем заседании ЭкоКомитета с участием представителей Минэкоэнерго, большого количества общественных организаций, было принято решение о целесообразности разъединения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины", - сообщил Бондаренко.

Напомним, в 2019 году правительство объединило Министерство энергетики и угольной промышленности и Министерство экологии и природных ресурсов.