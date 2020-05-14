В ОРДЛО зафиксировали более 500 случаев коронавируса, - оккупационные СМИ

14 мая, 2020, 16:35

На оккупированном Донбассе коронавирус обнаружен более чем у 500 человек, растет число летальных исходов

Об этом сообщают оккупационные СМИ.

Отмечается, что в отдельных районах Донецкой области подтверждені 214 случаев, при этом 29 пациентов выписаны из больниц с полным выздоровлением, 180 находятся на лечении.

Сообщается, что оккупационная администрация также подтверждает пять летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В то же время медики в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 308 случаев заболевания коронавирусом.

Отмечается, что 53 выздоровели, при этом не приводятся данные о летальных случаях.

Поэтому на оккупированном Донбассе подтверждено 522 случая заражения COVID-19.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb