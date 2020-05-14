В ОРДЛО зафиксировали более 500 случаев коронавируса, - оккупационные СМИ
Об этом сообщают оккупационные СМИ.
Отмечается, что в отдельных районах Донецкой области подтверждені 214 случаев, при этом 29 пациентов выписаны из больниц с полным выздоровлением, 180 находятся на лечении.
Сообщается, что оккупационная администрация также подтверждает пять летальных случаев среди пациентов с COVID-19.
В то же время медики в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 308 случаев заболевания коронавирусом.
Отмечается, что 53 выздоровели, при этом не приводятся данные о летальных случаях.
Поэтому на оккупированном Донбассе подтверждено 522 случая заражения COVID-19.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-