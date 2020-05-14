 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ООН заявили, что пандемия COVID-19 может спровоцировать кризис психического здоровья

В ООН заявили, что пандемия COVID-19 может спровоцировать кризис психического здоровья

Пандемия коронавируса может начать мировой кризис психического здоровья

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Проблемы психического здоровья, в частности депрессия и тревожность, является одной из крупнейших причин несчастий в нашем мире. После десятилетий запущенности и недостаточного инвестирования в услуги по психическому здоровью, пандемия COVID-19 сейчас поражает семьи и общества с дополнительной психическим стрессом ", - заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

Хотя защита физического здоровья является первоочередной задачей в первые месяцы пандемии, но психическое здоровье будет важной составляющей выздоровления.

"Даже когда пандемия будет под контролем, горе, тревога и депрессия продолжать влиять на людей и общества", - добавил он.

Десятки миллионов людей сталкиваются с потрясениями, потеряв или рискуя потерять свои доходы и средства к существованию. ООН предупреждает, что влияние экономического стресса может привести к самоубийствам.

Медицинские работники, которые лечат больных COVID-19 и становятся свидетелями смерти, уже демонстрируют связан с коронавируса психологический стресс, говорится в отчете. В нескольких странах медицинские работники совершили самоубийства.

Женщины также сталкиваются с повышенным риском домашнего насилия из-за вынужденной самоизоляции

Кризис сказывается на детях - социальная изоляция, перерыв в учебе, стресс в семье и неуверенность относительно будущего.

Они добавляют, что тревогу и неуверенность в будущем вызывают также дезинформация и слухи о вирусе.

  • Институт когнитивного моделирования при поддержке Министерства здравоохранения и Красного Креста Украины запустил платформу "Расскажи мне" для психологической помощи людям .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

14 мая, 2020 четверг

13 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать