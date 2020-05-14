В ООН заявили, что пандемия COVID-19 может спровоцировать кризис психического здоровья
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Проблемы психического здоровья, в частности депрессия и тревожность, является одной из крупнейших причин несчастий в нашем мире. После десятилетий запущенности и недостаточного инвестирования в услуги по психическому здоровью, пандемия COVID-19 сейчас поражает семьи и общества с дополнительной психическим стрессом ", - заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.
Хотя защита физического здоровья является первоочередной задачей в первые месяцы пандемии, но психическое здоровье будет важной составляющей выздоровления.
"Даже когда пандемия будет под контролем, горе, тревога и депрессия продолжать влиять на людей и общества", - добавил он.
Десятки миллионов людей сталкиваются с потрясениями, потеряв или рискуя потерять свои доходы и средства к существованию. ООН предупреждает, что влияние экономического стресса может привести к самоубийствам.
Медицинские работники, которые лечат больных COVID-19 и становятся свидетелями смерти, уже демонстрируют связан с коронавируса психологический стресс, говорится в отчете. В нескольких странах медицинские работники совершили самоубийства.
Женщины также сталкиваются с повышенным риском домашнего насилия из-за вынужденной самоизоляции
Кризис сказывается на детях - социальная изоляция, перерыв в учебе, стресс в семье и неуверенность относительно будущего.
Они добавляют, что тревогу и неуверенность в будущем вызывают также дезинформация и слухи о вирусе.
- Институт когнитивного моделирования при поддержке Министерства здравоохранения и Красного Креста Украины запустил платформу "Расскажи мне" для психологической помощи людям .
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