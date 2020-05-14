В Лондоне опубликовали книгу Гонтаревой о банковской реформе в Украине

14 мая, 2020, 14:17

Экс-глава украинского Национального банка Валерия Гонтарева выпустила в Лондоне свою книгу

Книга называется "Миссия выполнима: Подлинная история большой банковской реформы в Украине и помощь для других народов", пишет Финклаб .

Написанная и издана на английском языке в соавторстве с экс-начальником управления реформирования финансового сектора НБУ Евгением Степанюком, книга находится в открытом доступе .

Издала книгу Лондонская школа экономики и политических наук (LSE), в которой Гонтарева работает старшим научным сотрудником Института глобальных отношений при Школе государственной политики.

Гонтарева отметила, что ее книга о том, как осуществить радикальные реформы в военное время.

"И я искренне верю, что« военное время »COVID-19 - хорошее время для проведения реформ. Когда правительства и центробанки по всему миру тратят огромные суммы денег на спасение жизней и рабочих мест, они могут параллельно улучшать процессы и устранять неэффективность", - говорится в аннотации к книге ексглавы НБУ на сайте института.

В предисловии к книге профессор Эрик Берглоф назвал Гонтареву "выдающимся реформатором, заслуживает восхищения".

Отметим, Валерия Гонтарева возглавляла Национальный банк Украины с 19 июня 2014 до 15 марта 2018 года. За это время она провела реформу банковской системы.