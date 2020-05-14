В Киеве 52 новых выявленных случаев коронавируса, - Кличко
Об этом киевский городской председатель Виталий Кличко рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Новости сегодня, как и погода, - не очень. Количество жителей, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилась еще на 52 человека", - отметил мэр.
Среди вновь выявленных инфицированных - 6 медиков.
За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 42 летальных случая.
На сегодня в столице уже в 2012 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
заболели:
- 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года
- 15 чоловикiв от 23 до 80 лет
- 4 девочки в возрасте от 2 до 16 лет и 2 мальчика в возрасте 12 и 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 189 жителей столицы.
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