В Кривом Роге двое пациентов с COVID-19 умерли после выписки из больницы
Об этом сообщает " Радио Свобода ".
В Кривом Роге из 15 пациентов с диагнозом COVID-19, которых выписал главный врач больницы № 4, двое умерли. Сейчас в больнице работает комиссия, чтобы дать оценку действиям руководства заведения.
Как заявил председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник, вина главврача не доказана, в ее действиях, по его словам, была логика.
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"Думаю, слишком рано говорить о том, что есть вина главного врача. Надо все тщательно исследовать, есть моменты, с которыми наши врачи сталкиваются впервые. Отправляя людей без симптомов на самоизоляцию домой, она таким образом очевидно руководствовалась тем, что уберегает других пациентов от контактов. Есть логика в этих действиях ", - отметил он.
Олийнык также рассказал детали:
«Произошло примерно то, что в других больницах мира, в частности в Италии. В терапевтическом отделении умерла женщина, у которой уже после смерти был поставлен COVID-19. По цепи стали проявлять контактных с ним лиц. Выяснили, что произошел контакт между врачами и пациентами. Это, к сожалению, классическая ситуация для болезни, которая протекает без симптомов".
Он также сообщил, что в больнице протестуют всех медработников.
Сама главврач Людмила Мирянова временно отстранена от работы и никаких комментариев не дает.
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