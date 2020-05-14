В Кривом Роге двое пациентов с COVID-19 умерли после выписки из больницы

14 мая, 2020, 13:32

Главврача учреждения, который выписывал пациентов, временно отстранили от работы

Об этом сообщает " Радио Свобода ".

В Кривом Роге из 15 пациентов с диагнозом COVID-19, которых выписал главный врач больницы № 4, двое умерли. Сейчас в больнице работает комиссия, чтобы дать оценку действиям руководства заведения.

Как заявил председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник, вина главврача не доказана, в ее действиях, по его словам, была логика.

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"Думаю, слишком рано говорить о том, что есть вина главного врача. Надо все тщательно исследовать, есть моменты, с которыми наши врачи сталкиваются впервые. Отправляя людей без симптомов на самоизоляцию домой, она таким образом очевидно руководствовалась тем, что уберегает других пациентов от контактов. Есть логика в этих действиях ", - отметил он.

Олийнык также рассказал детали:

«Произошло примерно то, что в других больницах мира, в частности в Италии. В терапевтическом отделении умерла женщина, у которой уже после смерти был поставлен COVID-19. По цепи стали проявлять контактных с ним лиц. Выяснили, что произошел контакт между врачами и пациентами. Это, к сожалению, классическая ситуация для болезни, которая протекает без симптомов".

Он также сообщил, что в больнице протестуют всех медработников.

Сама главврач Людмила Мирянова временно отстранена от работы и никаких комментариев не дает.

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