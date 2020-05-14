В Харькове неизвестные взорвали банкомат
14 мая, 2020, 11:25
14 мая ночью в Слободском районе Харькова неизвестные взорвали банкомат
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
"Установлено, что взрыв произошел в банкомате, расположенном в мини-маркете по улице Киргизской. Рядом были разбросаны кассеты и деньги номиналом 200 гривен", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе инцидента никто не пострадал.
Открыто уголовного производства по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-