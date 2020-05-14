В Харькове неизвестные взорвали банкомат

14 мая, 2020, 11:25

14 мая ночью в Слободском районе Харькова неизвестные взорвали банкомат

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"Установлено, что взрыв произошел в банкомате, расположенном в мини-маркете по улице Киргизской. Рядом были разбросаны кассеты и деньги номиналом 200 гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе инцидента никто не пострадал.

Открыто уголовного производства по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

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