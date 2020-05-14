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Espreso.tvОбществоВ Госдуме РФ призвали лишить аккредитации журналистов New York Times и Financial Times за статьи о коронавирусе

В Госдуме РФ призвали лишить аккредитации журналистов New York Times и Financial Times за статьи о коронавирусе


фото: reuters
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарев обратился в МИД с требованием принять меры по изданий New York Times и Financial Times за статьи, в которых утверждалось, что в РФ занижают показатели смертности от коронавируса

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"В ближайшее время мы направим их в МИД России и другие уполномоченные органы для принятия персонифицированных меры реагирования по этим журналистов вплоть до лишения их аккредитации в России", - заявил Пискарев.

Он отметил также, что публикации проверят на соответствие российскому законодательству.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что подготовила письма в FT и NYT с требованием опровергнуть опубликованную информацию.

"Далее шаги по FT и NYT будут зависеть от того, опубликуют они опровержения", - заявила Захарова.

Вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс в комментарии отметила, что не сомневается в достоверности информации из статей.

"Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статьи, не оспариваются", - заявила Роадс.

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Ранее издание Financial Times сообщало, что число погибших от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем показывают официальные государственные данные.

Подобная статья также была опубликована в издании New York Times , где говорилось, что смертность в Москве в апреле выросла на 1700 человек по сравнению с показателями последних пяти лет.

Россия находится на втором месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Заболевания диагностировали у более чем 242 тысяч человек. 2212 человек умерли.

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