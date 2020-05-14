В Генштабе предлагают призыв резервистов на полгода без объявления мобилизации

14 мая, 2020, 17:57

ГШ ВС Украины предлагает новый вид военной службы по призыву из числа резервистов сроком до 6-ти месяцев

Об этом сообщает "милитарный портал" со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

"В Киеве, в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, по инициативе Совета резервистов Вооруженных Сил Украины состоялось рабочее совещание с использованием видеоконференц-связи о внесении изменений в действующее законодательство по вопросам прохождения военной службы в резерве. В совещании приняли участие представители органов военного управления, советов резервистов видов, отдельных родов войск, оперативных командований ВС Украины", - говорится в сообщении.

К призыву планируют привлекать в первую очередь тех, кто заключил контракт с боевыми военными частями о прохождении службы в военном резерве.

Законопроектами также предусмотрены нормы, распространяющие весь комплекс действующих социальных льгот и гарантий для мобилизованных лиц, на резервистов, которые могут быть призваны на военную службу в особый период без объявления мобилизации. Кроме того, предусматривается введение и налоговых льгот на самозанятых лиц (физических лиц - предпринимателей) в случае их призыва на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. В общем законопроекты предусматривают внесение изменений в 37 законов Украины, в том числе в 6 кодексов Украины.

Отметим, что денежное обеспечение резервистов составляет от 2 600 до 3 500 грн в зависимости от воинского звания. Выплата этих средств резервистам осуществляется в воинской части сразу по окончании сборов, а также для временно неработающих предусмотрена выплата в размере до 1 800 грн.

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