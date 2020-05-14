В Черновцах умер пятимесячный мальчик с подозрением на коронавирус

14 мая, 2020, 15:41

В Черновцах умер 5-месячный младенец с ВИЧ-инфекцией, пневмонией и подозрением на COVID-19

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

"За прошедшие сутки в Черновицкой области зафиксированы 5 летальных случаев. 5-месячный мальчик с ВИЧ-инфекцией, рожденный от ВИЧ-инфицированной матери. Имел врожденный порок сердца, двустороннюю пневмонию, подозрение на коронавирус. Мать была несклонна к лечению, последние месяцы не являлась на осмотр к педиатру. Мальчик умер в областной детской больнице", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в области умерли четверо пациентов с подтвержденным COVID-19.

"Женщина 1937 г.р. из Герцаевского района. Имела двустороннюю пневмонию, ишемическую болезнь сердца. ПЦР-тест положительный. 83-летний черновчанин, который перенес второй инфаркт. Имел гипертонию, сахарный диабет, двустороннюю пневмонию. COVID-19 подтвержден. Женщина из Глибоччины, 1941 г. р., имела двустороннюю пневмонию, длительное время находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Коронавирус у нее подтвержден. Женщина 1968 г.р. из Сторожинецкого района. болела гипертонией, имела избыточный вес. Из-за пневмонии долгое время была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, ПЦР-тест положительный", - добавили в Черновицкой ОГА.

Общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине - 98.

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