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Espreso.tvОбществоВ Черновцах пятилетнего ребенка с COVID-19 перевели из реанимации: девочка была подключена к аппарату ИВЛ

В Черновцах пятилетнего ребенка с COVID-19 перевели из реанимации: девочка была подключена к аппарату ИВЛ

5-летнюю девочку из Черновцов, которая с подтвержденным COVID-19 почти две недели была подключена к аппарату ИВЛ, перевели из реанимации

Об этом Укринформу" рассказала заместитель главного врача Черновицкой областной детской клинической больницы Оксана Знак.

"Девочке уже гораздо лучше, она уверенно идет на поправку. Со вчерашнего дня ее перевели из реанимации в соматическое отделение. Сейчас она восстанавливается от последствий тяжелого состояния. Она уже получила два подряд отрицательных результата ПЦР-исследований. То есть, вируса в ее организме уже нет", - сказала врач.

Девочку госпитализировали 20 апреля с подозрением на корь. После обследования медики обнаружили у нее пневмонию, а позже подтвердили COVID-19. С 22 апреля ребенка подключили к аппарату ИВЛ.

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