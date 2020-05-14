Украинцам выдали более 130 млн "теплых кредитов" с начала года

14 мая, 2020, 11:06

Населению и ОСМД уже выдано банками более 130 млн грн "теплых кредитов" на энергоэффективные мероприятия с начала действия программы

Об этом сообщила пресс-служба Госэнергоэффективности.

Отмечается, что только с 1 по 12 мая банки выдали 67 млн грн "теплых кредитов" населению и ОСМД на энергосберегающие мероприятия.

В частности, на прошлой неделе программой воспользовались 1544 семьи и 122 ОСМД, привлекая более 35 млн грн - на утепление многоэтажек; около 32 млн грн - на энергоэффективные мероприятия в частных домах; 900 тыс. грн - на установку твердотопливных котлов.

Наиболее активными являются ОСМД: с начала года они получили кредитов на сумму 84 млн грн.

В госбюджете на "Теплые кредиты" предусмотрено 400 млн грн.

В рамках программы украинские семьи могут получить от государства финансовую помощь в виде возмещения 20% суммы кредита - на твердотопливные котлы (35% - для субсидиантив) 35% - на утепление индивидуального жилья; от 40% до 70% - для ОСМД.

В ведомстве говорят, что лучшую экономию энергопотребления дает комплексная термомодернизация дома: установление индивидуальных тепловых пунктов, замена окон, утепление фасадов, крыши, подвала и тому подобное.

Воспользоваться программой можно через Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк или Укрэксимбанк, соблюдая условия карантина.